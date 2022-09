United: 25 aerei a terra per mancata ispezione

11:13

Una dimenticanza che sta costando cara. United Airlines è stata costretta a lasciare a terra 25 aerei (tutti B777-200) dopo aver dimenticato di sottoporli alle ispezioni previste dalla normativa. O meglio, aveva tralasciato di effettuare i controlli sui bordi anteriori delle ali.

Secondo quanto afferma la Faa, come riporta travelmole.com, è stata la stessa United a segnalare l'errore. La federazione dell'aviazione ora sta indagando sui motivi di quanto accaduto.



Per il momento, il risultato è che la compania ha dovuto cancellare alcuni voli a inizio settimana. I controlli mancanti dovrebbero essere effettuati entro due settimane; 10 aeromobili sono già pronti per tornare a volare.