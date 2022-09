American Airlines, più voli su Anguilla per l'inverno

14:01

Nuovi voli su Anguilla in arrivo. American Airlines amplierà la programmazione sulla meta a partire dal prossimo novembre, come annuncia una nota di Anguilla tourist board.

Il nuovo collegamento decollerà dall'aproporto di Miami da giovedì 3 novembre e si andrà ad aggiungere a quelli già operativi per rafforzare la programmazione in vista dell'alta stagione.



"L’incremento dei voli è essenziale per la crescita di una destinazione - afferma Haydn Hughes, ministro del Turismo per Anguilla - e l'introduzione del servizio aereo giornaliero dalla terraferma americana è stata un fattore chiave per la riuscita ripresa della nostra isola quando abbiamo riaperto dopo la pandemia. Crediamo che questa sarà la nostra migliore stagione invernale di sempre e la decisione di American di aumentare il proprio servizio ad Anguilla indica che condividono il nostro ottimismo e fiducia nel nostro prodotto turistico".