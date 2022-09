Mascherine su treni, bus e metro: via l’obbligo dal 1 ottobre

09:48

Dal prossimo 1 ottobre non sarà più obbligatorio indossare le mascherine su treni, bus e metro. Cade così anche l’ultima restrizione anti-Covid presente in Italia, mentre rimane presente la necessità di esibire un green pass per accedere alle Rsa e agli ospedali.

Secondo fonti del Ministero della Salute riportate dal Sole 24 Ore, infatti, il provvedimento che impone l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto scade fra due giorni, il 30 settembre, e non sarà rinnovato. La necessità di indossare la mascherina è già stata eliminata per chi viaggia in aereo, e lasciata a discrezione del vettore che opera la tratta.



Dureranno invece fino al 31 ottobre i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura corporea all’entrata e l’uso delle mascherine quando non si può mantenere il distanziamento.