Ita e Certares, oggi il vertice: i punti sul tavolo. E arriva l'ok di FdI all'operazione

09:21

Si fa sempre più pressante la necessità per Ita Airways di arrivare a una conclusione delle trattative con Certares per avviare il rilancio della compagnia. E garantire alle casse del vettore nuova liquidità per sostenere lo sviluppo e garantire il passaggio dell’inverno senza rischiare grosse criticità. E dal centro-destra, per bocca del responsabile degli affari economici di Fratelli d’Italia Maurizio Leo, si registra un sostanziale via libera all’operazione da parte del prossimo Governo.



Oggi il vertice

Ci sarà anche questo sul tavolo del vertice previsto per oggi tra i manager di Ita e la delegazione dei potenziali compratori. Secondo quanto riportato da Repubblica all’incontro dovrebbero essere presenti, oltre alla delegazione di Certares, il top manager di Air France Francois Maignè e il responsabile delle alleanze di Delta Isaac Husseini. Quattro i punti che dovrebbero essere affrontati nel meeting: intanto la situazione finanziaria, con la conseguente necessità di liquidità per affrontare l’inverno e soprattutto fare fronte nel 2023 ai costi legati al rinnovo della flotta (stimati in quasi mezzo miliardo di dollari).

Inoltre si parlerà di redditività delle rotte e prospettive di sviluppo, di revenue management e di tutte le aree di business. Su quest’ultimo punto, tra l’altro, si registra una mossa da parte di Certares, che avrebbe chiesto un incontro al gruppo Msc per prendere in considerazione una collaborazione sul fronte del cargo dopo che è stato rinnovato l’accordo con Msc Crociere per il trasporto dei clienti attraverso voli charter.