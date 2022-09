09:57

Improvvisa accelerata nel corso del weekend per l’operazione Certares. Il fondo Usa, insieme a Delta Air Lines, è stato ammesso alla data room di Ita Airways, riaperta nel pomeriggio di sabato scorso.

L’input per la riapertura era arrivato ai vertici della compagnia aerea italiana dal Ministero delle Finanze e del Tesoro proprio per la volontà di fare più in fretta nell’avvio delle trattative, anche se appare più probabile che la chiusura e la cessione del 50 per cento delle quote più un’azione avvenga non prima dell’insediamento del nuovo Governo.



Il ruolo di Delta

Secondo quanto riportato da corriere.it, in questa fase non figura Air France-Klm, anche se il suo ingresso nel cuore dei conti economici di Ita potrebbe essere solo rimandato per questioni burocratiche. In ogni caso la presenza di Delta potrebbe indicare la volontà di fare qualcosa di più rispetto alla semplice partnership nella cordata per il vettore italiano, come emerso anche nei giorni scorsi, anche se su questo punto non si registrano prese di posizione ufficiali. Confermato invece il vertice tra Ita e Certares con Delta per giovedì prossimo.