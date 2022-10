Heathrow, in arrivo gli scioperi dei tecnici di American e United

11:22

Dopo il caos voli sono in vista altri disagi a Heathrow a causa dell’annunciato sciopero dei tecnici di manutenzione degli aeromobili e dei capi equipaggio di American Airlines. Il sindacato Unite ha infatti reso noto che il 98% di loro ha votato il respingimento della proposta, da parte del vettore, di un accordo salariale triennale che includerebbe una riduzione dello stipendio.

Le date degli scioperi, continua TravelMole, saranno annunciate nei prossimi giorni. “È semplicemente inaccettabile – dichiara Sharin Graham, segretario generale di Unite – che i nostri membri possano essere a favore di un taglio salariale. Il nostro obiettivo è raggiungere un accordo equo”.



Stesso problema potrebbe presentarsi per United Airlines: secondo Unite, infatti, altri 300 membri del sindacato, che lavorano per il vettore a Heathrow, potrebbero scioperare per la retribuzione. La votazione per l’azione sindacale si chiuderà l’11 ottobre.