14:23

Ancora un venerdì difficile per il trasporto aereo. In vista degli scioperi dei controllori di volo e dei dipendenti del settore del trasporto aereo previsti per il 21 ottobre, Ita Airways ha reso noto l'elenco dei voli cancellati: a questo link è possibile consultare tutti i collegamenti che non saranno operati dopodomani, che comprende sia i voli domestici sia quelli internazionali.



Il piano straordinario

Come si legge sul sito di Ita Airways, la compagnia ha anche attuato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, con riprenotazioni sui primi voli disponibili. Il 20% dei passeggeri coinvolti dalle cancellazioni riuscirà a volare nella medesima giornata del 21 ottobre, afferma il vettore.

"I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 21 ottobre - comunica ancora l'aerolinea -, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 ottobre".