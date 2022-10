Wizz Air: “Non faremo voli transatlantici con l’A321xlr”

11:48

Wizz Air si allinea a Ryanair e dice no ai voli transatlantici anche con l’arrivo dei primi A321xlr, il modello Airbus a corridoio singolo in grado di volare per oltre 8mila chilometri. Tutti gli aerei che entreranno in flotta verranno invece utilizzati per ampliare la rete di collegamenti tra Europa, Medioriente e Asia anche attraverso Wizz Air Abu Dhabi.

La compagnia ha deciso così di mettere fine alle voci che iniziavano a circolare circa la possibilità da parte della low cost di inserirsi nel mercato dei voli sugli Stati Uniti, come invece sta facendo JetBlue. Restando fedele al proprio modello ultra low cost, Wizz Air invece continuerà sulla propria strada non considerando le rotte tra Europa e Stati Uniti adatte al low fare.



La compagnia ha in ordine un totale di 47 A321xlr con una capacità fino a 239 passeggeri.