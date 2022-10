Trainline e i viaggi in treno, la rivincita delle città secondarie

13:07

Non sono solo i grandi classici dell’Alta velocità – Roma, Firenze e Bologna –, ma anche le cittadine più piccole le città preferite da chi viaggerà in treno durante il prossimo ponte di Ognissanti. Secondo i dati della piattaforma Trainline, infatti, in cima alla classifica delle mete più prenotate svettano Viareggio, Lucca e Lecce, tutte e tre con un aumento a tripla cifra di prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Facendo uno studio sul numero di passeggeri che hanno prenotato sulla piattaforma per il periodo compreso tra il 28 ottobre e il 1° novembre Trainline ha infatti registrato un incremento del 68% nella prenotazione di treni. A seguire nella classifica troviamo Genova, Verona, Modena, e poi ancora Pisa e Padova.



“Sempre più persone - osserva Andrea Saviane, Country Manager di Trainline per l’Italia - scelgono il treno come mezzo di trasporto alternativo che permette loro di raggiungere comodamente il centro delle principali città italiane”.



Tornando al ranking delle mete più prenotate Roma compare solo al nono posto, seguita da Reggio Emilia, Napoli, Milano, e poi ancora Torino, Firenze e Bologna, al quindicesimo posto.