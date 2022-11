Delta, i piloti minacciano scioperi: “Chiediamo nuovi contratti”

12:45

Sciopero, se non verrà sottoscritto un nuovo accordo contrattuale. Così ha votato il 99% dei piloti Delta Airlines, che alla dirigenza chiede un aggiornamento dell’attuale contratto, concordato nel 2016.

“I quasi 15.000 piloti hanno inviato un chiaro messaggio alla direzione”, ha spiegato a TravelMole, Jason Ambrosi, presidente di Alpa, il sindacato che rappresenta i piloti del vettore. “Siamo disposti a fare tutto il possibile per garantire un contratto che rifletta il valore che portiamo a Delta”, ha continuato.



Le discussioni sui nuovi contratti sono aperte da aprile 2019, ma ancora non è stata raggiunta alcuna intesa con i vertici della compagnia, a causa anche dello stop alle trattative imposto dalla pandemia.



Ora, i piloti sono nuovamente sul piede di guerra, pronti alle agitazioni se non si raggiungerà un punto di incontro tra Delta e Alpa.