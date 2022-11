Calendario scioperi: tutti gli stop previsti a novembre nei trasporti

11:22

Si apre un mese meno caotico dei precedenti sul piano degli scioperi per i trasporti nazionali. Il bollettino del Ministero segnala poche agitazioni, che interesseranno principalmente il trasporto aereo e su rotaia nelle prime settimane del mese.

La prima è fissata per lunedì 7 novembre: in questa data è previsto l’inizio, alle 21.01, dello stop di 24 ore del personale Trenitalia settori Bdr, Direzione Business Av, Db-Ic della Calabria.



Nello stesso giorno si fermerà per 24 ore il personale societario Bgy International Services dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.



Il giorno seguente, 8 novembre, sarà la volta dell’handling Swissport Italia di stanza a Milano Linate, in sciopero per 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30.



Sciopero Vueling

Giornata difficile per chi si muoverà con i mezzi pubblici nelle città italiane quella dell’11 novembre. In questa giornata sono infatti previste diverse agitazioni a livello locale: interessate anche città d’arte come Roma e Napoli. Contemporaneamente, si svolgerà anche la mobilitazione del personale Vueling: i lavoratori si fermeranno, infatti, per 24 ore su scala nazionale.



Possibili disagi, infine, per chi viaggerà in treno in Emilia Romagna. In questa data è previsto lo stop di 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 – del personale regionale Trenitalia.