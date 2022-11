Volotea celebra 10 anni di attività a Verona

08:00

Dieci anni di attività per Volotea. La compagnia aerea ha celebrato il traguardo a Verona, annunciando per il 2023 un’offerta di circa 600.000 posti dal Catullo, pari a più di 3.200 voli.

La low-cost collegherà lo scalo con 4 Paesi, per un totale di 13 destinazioni: Alghero, Cagliari, Catania, Olbia, Lampedusa, Pantelleria e Palermo; Atene, Heraklion/Creta, Santorini e Zante; Parigi Charles de Gaulle; e Barcellona.



“Siamo davvero felici di festeggiare il traguardo dei 10 anni di attività: siamo presenti sin dal nostro esordio in Veneto, una regione in cui abbiamo investito molto e in cui ci sono 2 delle nostre basi operative. Siamo cresciuti tanto dal nostro primo volo, grazie alla fiducia che i nostri passeggeri ci hanno accordato, al supporto del Gruppo SAVE e di tutte le autorità locali che ci hanno sostenuto in questo continuo percorso di sviluppo e rafforzamento. I successi ottenuti fino ad oggi ci ripagano degli investimenti stanziati nel corso degli anni! In Veneto vogliamo mantenere un costante livello di impegno, offrendo un portfolio di destinazioni e voli in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri: non è un caso che, recentemente, siano state inaugurate da Verona le rotte alla volta di Barcellona e Parigi - Charles de Gaulle, fortemente richieste dai viaggiatori – ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. In questi 10 anni, Volotea ha contribuito in modo significativo al miglioramento della connettività della Regione con il resto del Paese e dell’Europa, attraverso voli comodi e agevoli. Siamo certi che, con un’offerta così ricca come quella in programma per le basi di Venezia e Verona, anche il 2023 sarà un altro anno all’insegna dello sviluppo di nuove importanti sinergie e di grandi traguardi”.



La capacità del vettore a Verona e Venezia per l’anno prossimo sarà di oltre 1 milione di biglietti in vendita, con collegamenti verso 30 destinazioni in 6 Paesi.