L'Antonov 225, l'aereo più grande del mondo, sarà ricostruito

15:58

Era stato distrutto dall'esercito russo già pochi giorni dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. Ma ora la fabbrica che lo creò decenni fa promette di ricostruirlo. L'Antonov 225, famoso per essere l'aereo più grande del mondo, vedrà di nuovo la luce.

Antonov, la casa costruttrice di aerei prima sovietica e poi, dopo la caduta dell'Urss, Ucraina, ha annunciato che sono iniziati i lavori per far tornare in pista il leggendario aeromobile. L'azienda, come riporta preferente.com, ha anche precisato che il 30% dei pezzi di ricambio è attualmente disponibile.



Al momento però gli operai non stanno ancora intervendo sull'aereo: sono infatti ancora in corso i lavori per stimare quanto tempo ci potrebbe volere per far tornare nei cieli l'Antonov 225.



L'aereo, dal suo debutto nel 1988, ha stabilito nel corso della sua carriera ben 242 record nel campo dell'aviazione. Era in grado di trasportare un carico utile massimo di 250 tonnellate, con un'apertura alare di 88 metri.



Attualmente l'aereo più grande in servizio è il Boeing 747-8F, il cui carico utile si ferma però a 150 tonnellate.