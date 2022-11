Avianca: stop alla fusione con Viva Air

16:12

L'antitrust colombiana ha bloccato la fusione di Avianca con la low cost Viva Air. Secondo le autorità l'operazione, che coinvolge il principale vettore della Colombia, ridurrebbe la concorrenza sulle rotte nazionali, portandola indietro a sette anni fa.

I numeri ripresi da travelweekly.com del resto parlano chiaro: Avianca, Viva Air e l'affiliata peruviana di quest'ultima operano in totale il 93,7% dei voli interni della Colombia. Inoltre sulla metà di queste i vettori in questione sono competitor.



Avianca ha replicato sottolineando la situazione finanziaria di Viva e ha affermato che prenderà in considerazione tutte le vie legali per ottenere il via libera all'integrazione.