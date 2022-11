Wizz Air sempre più green: accordo con Omv per il carburante sostenibile

13:09

Continua il cammino di Wizz Air verso la sostenibilità. La compagnia aerea ha firmato un memorandum d’intesa con Omv per la fornitura di carburante green (Saf) tra il 2023 e il 2030.

Attraverso l’intesa, il vettore potrà acquistare fino a 185.000 tonnellate cubiche di Saf.



Un’operazione, questa, in linea con i piani di Wizz Air di riduzione delle emissioni.



“L’impegno di Wizz Air - spiega in una nota Owain Jones, development officer di Wizz Air - è di ridurre l’intensità delle nostre emissioni di un ulteriore 25% entro la fine del decennio, e l’uso di Saf svolge un ruolo significativo in questo impegno. Sostenere la produzione e la ricerca di tecnologie Saf è una delle nostre priorità e siamo lieti di collaborare con Omv per ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio dell'industria aeronautica”.