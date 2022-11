Trenitalia porta i fan di Anastacia alle tappe italiane del suo tour

21:00

Con Trenitalia ai concerti di Anastacia. Il vettore ferroviario del Gruppo Fs garantirà tariffe agevolate ai fan dell’artista americana che vorranno raggiungere le tappe italiane del suo ‘I’m Outta Lockdown-The 22nd Anniversary European Tour’.

Sarà così possibile usufruire di riduzioni fino al 70% sul biglietto Base per partecipare agli show in programma il 21, 23 e 25 novembre prossimi a Firenze, Catania e Bassano del Grappa.



Per godere dell’agevolazione sarà sufficiente inserire, in fase di acquisto, il codice ‘ANASTACIA’ e mostrare il biglietto per il concerto al personale di bordo insieme al titolo di viaggio.