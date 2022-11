Londra Heathrow: oggi disagi per lo sciopero del personale di terra

12:15

I voli Qatar Airways da Heathrow al Qatar schedulati in occasione della Coppa del Mondo non verranno modificati, ma altri servizi potrebbero venire compromessi dallo sciopero in atto oggi a Heathrow.

Come riporta TTG Media, il sindacato ha infatti avvertito che altri 350 operatori a terra impiegati da Menzies hanno cominciato alle 4 di questa mattina uno sciopero della durata di 72 ore.

L'azione potrebbe avere un impatto sui voli di American Airlines, Air Canada, Swiss, Finnair, Lufthansa, Tap Air Portugal, Austrian Airlines, Qantas, Egypt Air e Aer Lingus.



Il rappresentante regionale di Unite, Kevin Hall, ha dichiarato: "L'azione di sciopero causerà inevitabilmente gravi ritardi per i passeggeri a Heathrow, ma questa disputa è ascrivibile unicamente a Menzies”.