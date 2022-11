L'India allenta le restrizioni per i passeggeri dei voli internazionali

15:36

Anche l’India si unisce ai Paesi che hanno allentato le misure di sicurezza Covid per i viaggiatori internazionali che entrano nel Paese. In questo caso la misura riguarda i passeggeri in arrivo con un volo internazionale e il primo intervento è rivolto al form che finora era necessario compilare come autodichiarazione prima di salire a bordo dell’aereo e che ora non sarà più necessario.

Gli altri interventi riguardano poi l’utilizzo delle mascherine e la completa vaccinazione, che rimangono fortemente consigliate ma non più obbligatorie. Rimarrà l’obbligatorietà dell’isolamento nel caso che durante il volo oppure all’arrivo in aeroporto i passeggeri dovessero manifestare sintomi legati al volo.