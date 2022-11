Ita Airways e Korean: al via la partnership per il programma frequent flyer Volare

19:29

Porta la firma di Korean Air la nuova partnership siglata da Ita Airways, in questo caso legata al programma frequent flyer Volare.

“Scegliendo di volare con Korean Air – si legge in una nota della compagnia -, in qualità di compagnia aerea dell’alleanza, i soci SkyTeam Elite Plus potranno usufruire dei servizi SkyPriority che includono tra gli altri: check-in e imbarco prioritario, drop-off e bagaglio aggiuntivo, canale prioritario al banco Transiti e ai varchi sicurezza”.



I soci di Volare potranno accumulare punti anche sui voli Korean inserendo il proprio numero frequent flyer in fase di prenotazione o di check in. “Da quando Ita Airways è entrata ufficialmente a far parte di SkyTeam – sottolinea Emiliana Limosani (nella foto), chief commercial officer di Ita e ceo di Volare -, abbiamo lavorato costantemente con tutti i vettori partner per garantire che i frequent flyer possano godere dei benefici e dei vantaggi dell'alleanza. Tutti i servizi dei nostri Club saranno presto estesi anche alle compagnie di questo network, dando accesso ai nostri soci ad oltre 1.000 destinazioni e servizi in tutto il mondo”.