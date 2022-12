Regno Unito, la ripresa delle low cost continua anche a novembre

12:02

Non si ferma la ripresa del mondo low cost. Anche nel mese di novembre la domanda per i collegamenti a basso costo per i maggiori vettori che operano sul Regno Unito di questo segmento.

Ryanair ha incrementato i passeggeri passando dai 10,2 milioni del novembre 2021 agli 11,2 milioni dello scorso mese. Non solo: il dato supera anche la cifra del 2019, quando si era fermato a quota 11 milioni, come sottolinea ttgmedia.com. Cala rispetto al pre pandemia invece il load factor, che si attesta al 92%, in crescita rispetto all'87% di un anno prima ma in flessione rispetto al 96% del 2019.



Wizz Air ha invece raggiunto i 3,7 milioni di paseggeri rispetto ai 2,2 milioni dello stesso mese dell'anno scorso. Cresciuto anche load factor, che passa dal 76,1% all'88,1%.