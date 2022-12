Dal Carnevale a Rock in Rio, i grandi eventi al centro della promozione di Rio CVB

08:00

Dalla tradizionale sfilata di Carnevale, che nel 2020 ha richiamato più di 7 milioni di persone, al moderno Rock in Rio, il festival di musica rock, dove lo scorso settembre si sono esibiti anche i Maneskin.

Sono i grandi eventi il volto che Rio de Janeiro è tornata a promuovere sul mercato italiano attraverso il webinar “Un panorama sulla città meravigliosa” organizzato da Bossa Brazil, rappresentante di Rio CVB in Italia.



“La città - ha spiegato Liane Galina, direttrice di Bossa Brazil - è molto conosciuta per i suoi mega eventi e per l'ampio ventaglio di strutture moderne dislocate in tutta la città”. L’offerta alberghiera metropolitana conta in tutto 40mila camere: “Dalle Olimpiadi del 2016 in poi - ha sottolineato Galina - c’è stata una crescita molto forte degli hotel, soprattutto nella zona sud che ospita il 45% dell’offerta”. A. D. A.