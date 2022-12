Air Serbia: poker di nuove destinazioni in Italia dal 2023

10:20

Air Serbia va all’attacco del mercato italiano e dalla prossima programmazione estiva inserirà nello schedule quattro destinazioni in più: Catania, Napoli, Firenze e Palermo. Grazie a queste new entry il vettore potrà collegare l’aeroporto di Belgrado con dieci città italiane.

Tutte le nuove rotte avranno una frequenza bisettimanale e saranno operato utilizzando gli A319 e gli A320 della flotta. Il primo a partire sarà il volo su Catania il 14 aprile seguito da Napoli il 19 maggio, Firenze il giorno successivo e Palermo dal 14 giugno.



"Stiamo continuamente introducendo nuove destinazioni per la stagione estiva – spiega Bosko Rupic, general manager commercial and strategy -. La nostra presenza in Italia aumenterà ancora grazie a 4 nuove attraenti destinazioni che offriranno ai nostri passeggeri la possibilità di godere di diverse tipologie di vacanza. Questo è solo l'inizio e ci saranno altre ottime notizie da Air Serbia nei prossimi giorni".