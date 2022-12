American Airlines: dall'estate un volo diretto per le Isole Vergini Britanniche

17:45

American Airlines si sta preparando per la prossima estate con l'annuncio di una nuova rotta dall'aeroporto internazionale di Miami. La compagnia aerea lancerà infatti i voli per le Isole Vergini britanniche.

Come riportato da Simpleflying, il servizio sarà il primo volo non stop per le Isole Vergini britanniche dagli Stati Uniti. I voli tra l'aeroporto internazionale di Miami e l'aeroporto internazionale Terrance B. Lettsome inizieranno il 1 giugno 2023. La compagnia regionale affiliata Envoy Air, con il marchio American Eagle, opererà la rotta quotidianamente, utilizzando aeromobili Embraer E175 .

“Siamo orgogliosi di operare come compagnia aerea leader nel sud della Florida, offrendo ai nostri clienti un'ampia rete di collegamenti nei Caraibi e in America Latina con un servizio dall'hub di Miami verso più di 70 destinazioni nella regione. Quest'anno la domanda è rimasta forte per i viaggi a Miami e non vediamo l'ora di crescere ulteriormente nel 2023 con una nuova e unica destinazione nei Caraibi: le Isole Vergini britanniche" ha commentato Juan Carlos Liscano, vicepresidente di American Airlines per Miami, Caraibi e America Latina.