Ryanair potenzia Venezia: Bristol e Bournemouth nell'estate 2023

09:17

Bristol e Bournemouth: sono queste le nuove destinazioni che andranno ad arricchire l’offerta per l’estate 2023 su Venezia da parte di Ryanair. Il vettore low cost ha infatti annunciato la doppia new entry che saranno operative a partire dal prossimo mese di aprile.

Per quanto riguarda il volo su Bristol questo avrà una frequenza di 4 volte alla settimana, mentre per Bournemouth ne sono previste due. Le rotte si inseriscono all’interno del programma di crescita previsto per la prossima summer sull’Italia e sull’intero network in concomitanza con l’arrivo dei nuovi aerei ordinati alla Boeing.



Il piano della compagnia prevede uno sviluppo fino al raggiungimento di oltre 200 milioni di passeggeri all’anno.