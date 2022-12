08:39

Disagi e cancellazioni a causa di neve e ghiaccio nei principali scali londinesi.

Come riporta TTG Merdia, ieri Stansted ha temporaneamente chiuso la pista intorno alle 21,30 per lo sgombero della neve, sebbene l'aeroporto sia rimasto aperto ai passeggeri. Non ci sono ancora indicazioni sulla riapertura.

Gatwick, Heathrow e Luton, nel frattempo, hanno diffuso la massima allerta fino alle 9 di oggi in merito alla possibile intterruzione dei collegamenti a causa di un avviso giallo del Met Office per neve e ghiaccio.

Allerta per neve e ghiaccio nella Scozia occidentale e per ghiaccio e nebbia nell'Irlanda del Nord, in gran parte dell'Inghilterra settentrionale e nelle Midlands, comprese Manchester e Birmingham e parti del West Country.

L'aeroporto di Manchester ha chiuso le sue piste per circa due ore sabato mattina scorso a causa di "forti nevicate".

Secondo la BBC, Gatwick ha temporaneamente chiuso una delle piste poco prima delle 18 di domenica. riaprendo alle 20. Questo ha comportato ritardi e la cancellazione di un certo numero di voli, di cui quasi 30 sono stati dirottati su altri aeroporti.

Inoltre, più di 50 voli sono stati cancellati domenica a Heathrow a causa delle restrizioni del traffico aereo causate dalla nebbia gelida e dai movimenti limitati degli aerei.



Heathrow ha confermato alle 7,20 di oggi che l'aeroporto è aperto e operativo, ma che ci sono stati "una serie di ritardi e cancellazioni legati alle condizioni meteorologiche".