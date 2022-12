08:02

Non passerà soltanto da Milano Bergamo il percorso di crescita sul mercato italiano di Aeroitalia. A pochi giorni dall’annuncio della programmazione estiva dalla base di Orio con 27 destinazioni, il vettore pianifica anche la summer su Firenze, per la quale verranno messe in campo 15 rotte.

“Le prime rotte per Londra Heathrow, Catania, Bucarest, Trapani e Malta – evidenzia il chief commercial officer Krassimir Tanev - saranno introdotte gradualmente nelle prossime settimane”. In aggiunta nel corso della stagione estiva entreranno in programmazione i voli su Tel Aviv, Praga e, per quanto riguarda la Grecia, Heraklion, Corfù e Ibiza. Sempre durante la summer arriveranno altri cinque voli verso altrettante città del Sud Italia.



“Ci siamo appassionati nel volere dare la migliore esperienza al cliente – prosegue Tanev – e offriremo una grande rete che servirà i principali aeroporti centrali, fornendo un miglior rapporto qualità-prezzo sia per i clienti business sia leisure a Firenze e nella regione Toscana”. Soddisfazione per l’aumento della programmazione anche in casa di Toscana Aeroporti, che ha definito l’annuncio di Aeroitalia “un importante iniezione di fiducia per la prossima stagione estiva”.