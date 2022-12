08:02

Non toccheranno direttamente l'Italia, ma gli scioperi del trasporto aereo e non solo riguarderanno diversi Paesi del Vecchio Continente e andranno inevitabilmente a impattare anche sul traffico da e per il Belpaese.

Il calendario di Natale 2022 vede infatti una serie proteste dei lavoratori che renderanno la vita difficile ai molti passeggeri in viaggio.



L'elenco inizia con la Gran Bretagna, che dovrà fare i contoi con lo sciopero della polizia di frontiera durante il periodo di Natale e Capodanno. La protesta, riporta ttgmedia.com, avrà conseguenze negli aeroporti internazionali, tanto che Heathrow (reduce da un'estate decisamente difficile) ha già messo in atto un piano per cercare di limitare al minimo l'impatto sui passeggeri. Gatwick ha afferamto che non dovrebbero esserci ritartdi nei voli, anche se chiede di arrivare in aeroporto con maggiore anticipo. Anche Manchester ha avvisato sul possibile prolungarsi delle code.



In Spagna a incrociare le braccia saranno Air Nostrum, Vueling e Ryanair. Le proteste della low cost irlandese proseguiranno fino al 7 gennaio, precisa preferente.com, mentre per Vueling termineranno il 31 del mese prossimo. Air Nostrum vedrà invece i piloti protestare il il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre e il 2 e 3 gennaio.



Problemi anche per chi viaggia con i treni. Come riporta lechotouristique.com, Eurostar ha avvertito che il 26 dicembre la linea alta velocità del Regno Unito sarà chiusa ai treni della compagnia per lo sciopero dei dipendenti inglesi della ferrovia.



Sempre lechotouristique.com riassume inoltre i diversi scioperi dei trasporti che colpiranno la Francia durante le vacanze di Natale: Sncf, oltre alla protesta che si è conclusa ieri, ha in agenda agitazioni anche per i fine settimana di Natale e Capodanno. Ma a incrociare le braccia sarà anche il personale di bordo di Air France, che ha depositato un avviso di sciopero per il periodo dal 22 dicembre al 2 gennaio. Minacce di proteste, sempre in Francia, anche dal personale easyJet, anche se l'allarme sembra essere rientrato e la protesta revocata.