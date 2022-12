08:04

Il Governo accelera sulla privatizzazione di Ita. Il consiglio dei ministri che si è riunito ieri per varare il Milleproroghe ha anche modificato il Dpcm che disciplinava la vendita della compagnia di bandiera.

Secondo quanto riporta il Messaggero, è stata introdotta un’importante modifica, prevedendo la possibilità di un aumento di capitale riservato al nuovo socio, in questo caso Lufthansa. Non è ancora definita l'entità dell'aumento di capitale riservato ai tedeschi, ma i rumors indicano una cifra di circa 200-220 milioni.



Viene così superata la precedente impostazione, voluta dal Governo Draghi, che individuava nella cessione delle quote del Tesoro la modalità per privatizzare la compagnia. L'esecutivo ha un piano preciso per Ita, che si basa su tre punti: la garanzia dei livelli occupazionali, che vanno gradualmente alzati; lo sviluppo delle rotte e del network internazionale; la difesa e la promozione del made in Italy.

Un ruolo centrale, anche con l'alleanza con i tedeschi, deve averlo lo scalo della Capitale, il Leonardo da Vinci, che verrà rafforzato.



La prossima settimana è prevista anche una riunione del cda di Ita per mettere a punto l'operazione che porterà all’intesa con Lufthansa.

Con questa operazione Lufthansa avrà la leadership sul mercato europeo, superando Air France-Klm. E in queste ore i tedeschi starebbero mettendo a punto l'offerta finale e il memorandum per disciplinare la governance.