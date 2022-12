easyJet: la mappa delle vacanze 2023 nei dati delle prenotazioni

10:43

Nord Africa, isole greche, Albania, Canarie e destinazioni sci in Italia e Francia. Sono queste le mete più gettonate nella Big Orange Sale lanciata da easyJet e easyJet holidays nel Regno Unito.

La corsa alle prenotazioni ha permesso alla compagnia di riempire 61 aerei in un’ora.



Fra le destinazioni, la scelta per i voli della primavera ha privilegiato Tunisia, Egitto e Marocco accanto alle isole di Rodi, Kos, Creta, Santorini e Zante. E ancora, sono cresciute le richieste per l’Albania e il Montenegro, scelte come alternativa all’Italia e alla Croazia, così come Dalaman e Antalya in Turchia.



Anche le spiagge di Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura nelle Isole Canarie, Cipro e Madeira hanno registrato un aumento della domanda rispetto al 2019.



easyJet ha registrato anche una forte domanda dei voli a gennaio per le vacanze sci con Francia e Italia che si dimostrano tra le destinazioni più popolari. Anche le prenotazioni per Innsbruck e Salisburgo in Austria hanno registrato un aumento della domanda.



Per quanto riguarda i pacchetti vacanza di easyJet holidays, questi hanno registrato un aumento delle prenotazioni di oltre il 230%. Le vacanze all-inclusive sono le più richieste, con Tenerife che si dimostra la destinazione più popolare in assoluto e Amsterdam la città preferita.