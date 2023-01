Wizz Air, inaugurato oggi il volo Venezia-Yerevan

16:24

Debutta ufficialmente il nuovo collegamento di Wizz Air tra Venezia e Yerevan, in Armenia. La compagnia aerea ha inaugurato oggi il primo volo dal Marco Polo.

La nuova rotta sarà servita con due frequenze settimanali, il giovedì e il sabato.



“Siamo entusiasti che la nostra partnership di successo con l'aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia, il Gruppo Save e l'aeroporto internazionale Zvartnots di Yerevan, abbia portato al nuovo collegamento tra Italia e Armenia – commenta in una nota Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -. Siamo entusiasti di questa nuova aggiunta alla nostra rete di rotte da Venezia e non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri italiani e armeni a bordo della nostra giovane ed efficiente flotta, volando tra queste due città con incredibili attrazioni da visitare”.



“Nel 2023 Wizz Air rafforza la sua presenza nella base di Venezia, espandendo ulteriormente il portafoglio di offerta – aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save -. Yerevan è la prima di una rosa di destinazioni di medio-lungo raggio che la compagnia andrà ad inaugurare nel 2023. Questo collegamento diretto è un’importante opportunità non solo per la comunità armena, presenza forte del nostro territorio che sta accogliendo con entusiasmo la notizia del volo, ma anche per i collegamenti legati al segmento business e lo sviluppo leisure”.