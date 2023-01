New entry sui cieli australiani: domani il primo volo di Bonza

09:21

È fissato per domani, 31 gennaio, il debutto ufficiale di Bonza, la nuova compagnia aerea low cost australiana annunciata già da diverso tempo, ma che aveva dovuto affrontare numerosi ostacoli sulla propria strada per prendere il via.

La programmazione completa attuale, i cui voli sono stati messi in vendita da venerdì scorso, prevede un totale di 15 rotte su 12 destinazioni e la prima rotta sarà quella tra Sunshine Coast e Whitsunday Coast.



Obiettivo di Bonza, si legge su Italiavola, è coprire la fascia di mercato rappresentata dagli aeroporti medio piccoli da collegare tra loro con voli point to point. La flotta è composta da Boeing 737 Max.