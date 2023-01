Lufthansa chiama Fs: “Per Ita accordo per treno+aereo sul modello tedesco”

10:58

Un patto di ferro con Ferrovie dello Stato per portare anche in Italia il modello adottato con successo in Germania con Deutsche Bahn, vale a dire l’interazione aereo più treno. Sarebbe questa una delle prime richieste fatte dal Gruppo Lufthansa al Governo italiano nell’ambito dell’accordo per rilevare il 40 per cento di Ita Airways per 300 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il gruppo tedesco intenderebbe sviluppare un’ampia collaborazione con Fs per sfruttare al meglio l’Alta velocità ferroviaria e limitare al massimo le tratte più brevi operate da Ita, ovvero quelle che generano le maggiori perdite vista anche la concorrenza della stessa Alta velocità e delle compagnie low cost. Il tutto permetterebbe al contempo di liberare energie e mezzi da dirottare verso nuove direttrici ad alto potenziale.



Inoltre il progetto avrebbe una valenza green e di immagine non indifferente: limitando le emissioni derivanti dai voli brevi a favore del treno si otterrebbe un doppio risultato.