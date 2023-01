Italo, formazione con la PolFer

21:00

Italo fa squadra con la PolFer per la formazione dei dipendenti. L’azienda ha in programma delle sessioni di formazione per il personale di bordo sulla gestione delle microcrisi.

Saranno coinvolti nei corsi oltre 620 dipendenti, fra train manager e hostess-steward.

Il percorso formativo prevede training in materia di autodifesa e prevenzione/gestione di situazioni potenzialmente pericolose. Le lezioni, suddivise in un modulo teorico ed uno pratico, si arricchiranno con la consulenza di agenti e funzionari della Polfer.



“L’impegno per la sicurezza di dipendenti e viaggiatori è da sempre cruciale per Italo. Questo nuovo step della consolidata collaborazione con la Polizia Ferroviaria sarà uno strumento utile ed efficace a disposizione del nostro personale - dichiara Fabio Sgroi, direttore health & safety di Italo -. Siamo certi che l’expertise apportata dalla Polfer rappresenterà un valore aggiunto per tutte le nostre persone”.