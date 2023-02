11:15

“Riaprire il Terminal 2 base storica di easyJet, prima compagnia aerea per voli e passeggeri a Malpensa – commenta l’a.d. di Sea Armando Brunini -, è un’ulteriore conferma cha abbiamo recuperato il traffico domestico e europeo. Stiamo effettuando dei lavori di restyling dopo due anni di chiusura a causa della crisi sanitaria e abbiamo colto l’occasione per migliorare i servizi rivolti ai nostri passeggeri”.



Le novità

Con la riapertura aumenteranno i servizi per i passeggeri con tecnologie avanzate, efficientamento energetico e una maggiore sostenibilità. Ci sarà un’area dedicata al self bag drop, verrà ristrutturata l’area dei controlli di sicurezza e sarà disponibile una macchina EDS-CB che permetterà di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi.



Il piano di easyJet

Quest’estate easyJet arriverà a basare fino a 23 aerei all’aeroporto di Milano Malpensa confermandosi il primo vettore dello scalo per capacità. “A venticinque anni dal primo volo e a diciassette anni dall’inaugurazione della nostra base - commenta il country manager del vettore low cost Lorenzo Lagorio -, Milano Malpensa continua a rappresentare un punto cardine nella nostra strategia di sviluppo in Italia ed è per questo che poter tornare a chiamare casa il Terminal 2 di questo importante aeroporto italiano rappresenta per noi motivo di grande entusiasmo, ancor di più in vista di un’estate - come quella in arrivo - in cui puntiamo a un ritorno ai livelli pre-pandemici”.