All Nippon Airways vede al rialzo le stime per la chiusura dell'anno

14:02

Previsioni in positivo per la chiusura d'anno di Ana. La compagnia aerea giapponese ha appena chiuso i nove mesi d'esercizio e, alla luce dei risultati del periodo, rivede al rialzo le stime per il bilancio.

A fine marzo All Nippon Airways prevede di arrivare a un fatturato di 1.710 miliardi di yen, pari a circa 12,1 miliardi di euro, con un utile operativo pari a 95 miliardi di yen (ovvero circa 675 milioni di euro).



Per quanto riguarda i primi tre trimestri, che hanno visto una rapida ripresa della domanda da parte dei passeggeri, l'incremento del fatturato dipende soprattutto all'attività di trasporto aereo: il dato arriva a 1.258,6 miliardi di yen, mentre l'utile operativo raggiunge quota 98,9 miliardi di yen. L'utile ordinario risulta pari a 92,3 miliardi di yen, mentre l'utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo si attesta a 62,6 miliardi di yen.



In generale, il numero di passeggeri internazionali è quintuplicato rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati di 6 volte.