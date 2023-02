12:51

Ita Airways lascerà gli slot su Londra Heathrow che detiene in leasing da Etihad a partire dal prossimo orario estivo. Con la prospettiva però di ottenerne degli altri da Lufthansa per mantenere così, almeno in parte, l’operativo sul primo scalo della capitale britannica.

La decisione, secondo quanto riportato da Corriere.it, sarebbe stata notificata lo scorso mese di novembre all’indomani del burrascoso cambio della guardia alla presidenza della compagnia tra l’uscente Alfredo Altavilla e Antonino Turicchi. Una svolta per evitare gli altissimi costi di questi diritti di traffico derivanti dal lungo e travagliato passato di Alitalia.



Gli slot erano infatti passati a Etihad all’indomani dell’ingresso della compagnia emiratina in Az con un’operazione molto controversa. Ne era poi tornata in possesso, ma con un canone di affitto molto oneroso, troppo per le casse di Ita.



Mentre rimarranno attivi gli slot sul City Airport di Londra, Ita potrebbe appunto beneficiare di una parte dei diritti detenuti da Lufthansa (718 a settimana), che ora starebbe puntando anche a quelli della fallita Flybe.