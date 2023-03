15:15

Un totale di 11.800 collegamenti sulla Penisola Italia per le oltre 225 destinazioni del network. Sono questi i numeri dell'inverno di easyJet, che ha annunciato il via alle vendite per i voli in partenza dal primo dicembre prossimo al 23 marzo 2024.

La rete dall'Italia, come riporta una nota del vettore, si espande tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, con partenze da 19 aeroporti nella Penisola.



Le destinazioni

In particolare per Sharm el Sheikh, una delle più importanti new entry degli ultimi anni, sono disponibili voli in partenza da tutte e tre le basi di easyJet, ovvero Milano Malpensa, Venezia e Napoli, anche per il periodo invernale.



Tra le destinazioni, la nota del vettore mette in evidenza anche Lisbona, Fuerteventura e Tenerife, raggiungibili da Milano Malpensa, oltre a Parigi, collegata con voli in partenza, oltre che da Malpensa, anche da Napoli Capodichino e dal Marco Polo di Venezia.