Scioperi in Francia, l’ente di aviazione civile chiede ai vettori di cancellare voli

15:08

Prosegue in Francia l’ondata di scioperi contro la riforma delle pensioni. Coinvolti tutti i settori pubblici e privati, incluso il trasporto aereo.

Secondo quanto si apprende da L'Echo Touristique, per limitare i disagi a chi dovrà mettersi in viaggio nei prossimi due giorni la Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare preventivamente per le giornate del 21 e 22 marzo il 20% delle partenze previste da Parigi Orly e il 20% di quelle schedulate da Marsiglia.



Il Dgac aveva già richiesto il taglio del 30% dei voli schedulati nella giornata odierna.



La Direzione invita, inoltre, i passeggeri a posticipare il proprio viaggio o in alternativa a verificare con i vettori lo stato dei voli prima di recarsi negli scali.