Ryanair investe sulla Calabria con 19 rotte per la stagione estiva

11:19

Saranno 19 le rotte che verranno operate sulla Calabria da parte di Ryanair nell’operativo per l’estate. La low cost aumenta l’offerta anche sulla regione, dove posizionerà un aereo su Lamezia.

Due le new entry della programmazione, entrambe sulle rotte domestiche, con i voli tra Crotone e Treviso e tra Lamezia e Venezia. Inoltre verranno aumentate le frequenze su 8 rotte, tra cui Lamezia-Bologna, Lamezia-Malta e Crotone-Milano Bergamo, per sostenere l’aumento della domanda in vista dell’alta stagione estiva.



In totale Ryanair opererà oltre 220 voli settimanali per l'estate 2023, con una crescita del 21 per cento rispetto alla summer del 2019.