Da oggi Malpensa Express torna al Terminal 2

09:21

Con la riapertura del Terminal 2 di Mxp, anche il Malpensa Express aggiorna lo schedule e ripristina la fermata dell'area appena rinnovata.

Da oggi, mercoledì 31 maggio, i convogli di Trenord tornano infatti al Terminal 2, estendendo gli orari del servizio dalle 4:30 alle 2, con l'aggiunta di due corse al mattino e una notturna in bus. Le corse aggiuntive partiranno da Milano Cadorna alle 4:27 (per arrivare a Malpensa T2 alle 5:10) e dal Terminal 2 di Mxp alle 5.20 (con arrivo a Cadorna alle 6:03). La partenza aggiuntiva in bus lascierà il T2 all'1.20 per arrivare a Cadorna alle 2.15.



"Il prolungamento del servizio - precisa Trenord in una nota - non comporterà variazioni dell’orario delle corse; i tempi di percorrenza fra i due Terminal dell’aeroporto sono di 5/6 minuti".



In totale, il numero delle corse giornaliere tra lo scalo e Milano passerà a 148.