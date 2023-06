I piloti Air Europa annunciano nuovi scioperi in Spagna per l’estate

14:22

Non si ferma la protesta dei piloti Air Europa in Spagna. Il personale della compagnia ha annunciato nuovi scioperi tra il 19 giugno e il 2 luglio in tutte le basi e le sedi di lavoro del Paese.

Secondo il sidacato, come riporta preferente.com allo stato attuale delle cose è difficile che sia trovato un accordo.



Le proteste farebbero seguito a quelle messe in atto tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, quando i piloti della compagnia hanno scioperato per 8 giorni complessivi portando alla cancellazione anticipata di 114 voli. Prosegue dunque il braccio di ferro per il quale, almeno al momento, non si vede una soluzione.