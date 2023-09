Regno Unito: troppi disagi negli aeroporti, Ryanair chiede le dimissioni del ceo di Nats

12:00

Dopo il guasto informatico di fine agosto e i recenti disagi all’aeroporto di Gatwick, Ryanair punta il dito contro Nats, società che gestisce il traffico aereo nel Regno Unito. Il ceo della compagnia aerea irlandese, Michael O’Leary (nella foto), ha chiesto le dimissioni del ceo Martin Rolfe.

“È chiaro che Rolfe non può fare il suo lavoro e dovrebbe farsi da parte” ha dichiarato O’Leary dopo il caos voli che si è verificato a Gatwick la scorsa settimana a causa della carenza di controllori di volo, riporta Travel Mole. “È inaccettabile - ha continuato - che centinaia di passeggeri abbiamo dovuto subire ritardi per la terza volta. Le compagnie aeree pagano milioni al Nats ogni anno e non dovrebbero vedere i loro pax subire ritardi evitabili. Chiediamo a Martin Rolfe di dimettersi immediatamente”.