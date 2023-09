Gattinoni e le Nitto Atp Finals di Torino: parte il conto alla rovescia

15:13

E’ partito il conto alla rovescia per le Nitto Atp Finals, la manifestazione internazionale di tennis che si svolgerà a Torino dal 12 al 19 novembre, che vedono la conferma del Gruppo Gattinoni per il terzo anno come Official Tour Operator dell’evento.

Anche quest’anno la società ha messo in campo, oltre alla possibilità di acquistare i biglietti, abbinamenti con esperienze, soggiorni e servizi di viaggi, con proposte sono personalizzabili, che possono essere integrate a servizi di trasporto, di autonoleggio, trasferimenti da stazione e aeroporto e ad attività per scoprire Torino e il Piemonte, con l’obiettivo di valorizzare il territorio.



Tra le proposte ‘Torino, amore a prima vista’, una passeggiata nel cuore politico e rappresentativo della città alla scoperta dei capolavori dei grandi architetti che hanno celebrato i fasti di Casa Savoia; oppure pacchetti base quali il Tickets and Exclusive Services che include il biglietto con il Gattinoni Lounge Pass e l’assistenza al desk al Pala Alpitour. Nella settimana dell’evento sarà inoltre possibile accedere all’esclusiva Gattinoni City Lounge di via Cesare Battisti, nel cuore cittadino, che aprirà le sue porte per degustazioni ed eventi.