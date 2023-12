di Francesco Zucco

08:35

Quanto è grande un trolley? Dipende dalla compagnia con cui si vola. O meglio, a variare sono le dimensioni dei bagagli a mano. Cosa che non rende semplici le operazioni per chi viaggia, dal momento che l'imbarco o meno della valigia può variare da vettore a vettore.

Ma ora l'Unione europea ha fatto un passo avanti per ridurre le differenze. Anche perché negli ultimi anni le misure e le condizioni dei bagagli a mano sono diventate una delle leve predilette dei vettori, low cost in testa, per aumentare i ricavi senza incrementare le 'tariffe base'.



La richiesta è arrivata dalla direzione del Commissario ai Trasporti dell'Unione europea che, come riporta preferente.com ha sollecitato le compagnie a unificare le dimensioni del bagaglio a mano.



Accordo tra i vettori

Al momento le norme più stringenti sono quelle di Ryanair e Wizz Air, che hanno le dimensioni minori per i bagagli a bordo. easyJet e le legacy invece consentono di portare con sè bagagli di dimensioni maggiori.



La Commissione tuttavia non ha voluto, per il momento, intromettersi troppo, invitando le compagnie aeree a raggiungere un accordo tra di loro.



Non solo: l'Ue ha anche chiesto alle compagnie di automatizzare maggiormente le procedure di rimborso, standardizzandole nei diversi Paesi.