Treni Turistici Italiani: parte il 15 dicembre il primo viaggio Roma-Cortina

14:21

Inizia il viaggio di Treni Turistici Italiani, la compagnia del Gruppo Fs presentata lo scorso luglio e dedicata ai viaggi leisure con servizio anche notturno.

Dal 15 dicembre partirà il primo treno firmato TTI: il primo viaggio collegherà Roma e Cortina d’Ampezzo sull’Espresso Cadore. Il collegamento sarà attivo durante tutti i weekend fra il 15 dicembre e il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio, dal 18 dicembre a 3 gennaio.



Il viaggio notturno per raggiungere Cortina prevede la partenza da Roma Termini alle 21,40 e arrivo a Calalzo alle7,57. Da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Cinque le fermate intermedie: Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone Zoldo.



Fra i servizi, la consegna bagagli e attrezzature sportive che viaggeranno in un vagone apposito, sistemazione in cabina singola o doppia con tavoli e divanetti, carrozze con cuccette fino a 6 letti, carrozza ristorante e bar aperto per tutta la tratta, servizio di colazione al mattino.