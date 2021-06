08:32

Avanzamento della campagna vaccinale, l’imminente ingresso del Green Pass, l’aumento progressivo dei voli Covid free e il dialogo serrato a livello mondiale per fare ripartire al più presto anche i movimenti internazionali con l’apertura di corridoi turistici. L’industria del turismo inizia a rivedere la luce e in questo contesto di rinascita del settore la prossima edizione di TTG Travel Experience, in concomitanza con SIA Hospitality & Design e con SUN Beach&Outdoor Style, assume un ruolo mai come quest’anno determinante per consentire alla filiera di riavviare i motori e farli girare a pieno ritmo. L’evento organizzato da Italian Exhibition Group tornerà anche quest’anno in presenza nei padiglioni di Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre.



