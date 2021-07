08:33

Se il tema della fiducia sarà il leit motiv dell’edizione 2021 di TTG Travel Experience, un segnale in questa direzione arriva dalla componente incoming della manifestazione, ovvero quella legata al prodotto Italia, anche quest’anno al centro della scena in fiera a Rimini dal 13 al 15 ottobre. Ci sarà infatti il ritorno in presenza del contingente dei buyer stranieri, dopo il matching virtuale ‘forzato’ dello scorso anno. L’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group, che si terrà in contemporanea a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, potrà infatti contare quest’anno su un totale di circa 700 buyer internazionali.

