Il 13 ottobre nei padiglioni della Fiera di Rimini si alzerà ufficialmente il sipario sulla 58esima edizione di TTG Travel Experience. Un appuntamento imperdibile per il turismo organizzato e che ogni anno offre al settore un’opportunità per confrontarsi, scambiarsi idee e porre le basi per l’anno che verrà.



Nel nuovo episodio di ‘Ritratti’ - la nuova rubrica del podcast di TTG ‘Gente di Viaggi’ - il racconto di un evento che negli anni ha dimostrato di essere un punto di riferimento irrinunciabile per il settore, soprattutto nei momenti di crisi.



