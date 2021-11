Vision 2022 by IEG, un trend al giorno: Evanescent

12:02

‘Proteus. Shape Shifting’ è il tema della Vision 2022 by IEG. L’edizione di quest’anno parla di versatilità, flessibilità, di capacità di trasformazione dinamica. ‘Shape shifting’ si riferisce a una realtà proteiforme, che sta costringendo i brand di ogni settore merceologico a dar nuova forma a prodotti e servizi, a luoghi di vendita, a logiche di distribuzione. La trasformazione è radicale e più che un cambiamento è una ‘mutazione’ continua, che coinvolge anche il linguaggio e lo storytelling.

Evanescent

La ricerca individua i Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori. Evanescent è il Deep Trend Top 2022, cioè quello più strategico, che indica più a lungo termine la direzione di evoluzione. Si riferisce alla progressiva smaterializzazione dei prodotti, che è sempre più evidente e si sta manifestando in diversi ambiti.



Si tratta di un progressivo alleggerimento della fisicità delle cose, a favore della loro parte simbolica, delle emozioni, dei servizi, dei processi.



Smaterializzazione

I materiali si sciolgono, cambiano densità, fino a diventare impalpabili o sparire, a documentare l’impermanenza delle cose. In questa direzione va, ad esempio, l’elettronica solubile, che prevede dispositivi in grado di sciogliersi in acqua o le scarpe con la data di scadenza completamente compostabili.



In questo contesto trovano posto anche le sensazioni olfattive o uditive. Suoni e profumi sono impalpabili e leggeri, ma capaci di agire in profondità, come le candele della linea “Bar Smell” nate per evocare la nostalgia di una serata fuoriù o i rumori di un viaggio in aereo proposti da Virgin nella propria pubblicità Asmr.



Ma l’estrema espressione di questo modo frammentato e smaterializzato è sicuramente la tecnologia NFT nata per attestare l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto digitale, sia essa un’opera d’arte o una proprietà immobiliare.



La sfida del turismo

Per il turismo, interpretare il Deep Trend Evanescent significa interrogarsi sulle possibilità di immaginare prodotti più leggeri, strutture impermanenti, ma soprattutto liberarsi dai vincoli della fisicità dell’esperienza turistica. Una sfida su terreni ancora inesplorati che apre grandi opportunità di diversificazione e crescita per gli operatori del settore, a tutti i livelli.



La Vision 2022 completa è scaricabile a questo link