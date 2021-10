Vision 2022 by IEG: lo studio completo da scaricare

12:23

‘Proteus. Shape Shifting’ è il tema della Vision 2022 by IEG. L’edizione di quest’anno, presentata a TTG Travel Experience da Laura Rolle - docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding -, parla di versatilità, flessibilità, di capacità di trasformazione dinamica.



‘Shape shifting’ (mutaforma) si riferisce, dunque, a una realtà proteiforme, che sta costringendo i brand di ogni settore merceologico a dar nuova forma a prodotti e servizi,a luoghi di vendita, a logiche di distribuzione. La trasformazione è radicale e più che un cambiamento è una ‘mutazione’ continua - da qui il rimando al mito di Proteo -, che coinvolge anche il linguaggio e lo storytelling.

I trend

Come ogni anno la ricerca individua i cinque Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori. Questi sono: Hidden Dimension, Healthy Reconnection, Free To Become, Ad Aeternum, Evanescent.



Scopriteli nella Vision 2022, scaricabile a questo link